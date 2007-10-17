Новообраним нардепам пояснили, що відмашки від Мороза чекати не обов`язково

Перше засідання Підготовчої депутатської групи можне бути скликане не пізніше ніж за 10 днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

Про це йдеться в роз`ясненні прес-служби Верховної Ради відповідно до регламенту.

Засідання може бути скликане головою Верховної Ради попереднього скликання, а в разі його відсутності - першим заступником чи заступником голови Верховної Ради.

Якщо голова Верховної Ради попереднього скликання або його заступники не скликають з будь-яких причин у зазначений термін перше засідання підготовчої депутатської групи, народні депутати, делеговані до її складу, збираються на її засідання самостійно наступного дня після закінчення десятиденного строку.

До складу підготовчої депутатської групи входить за квотою один представник від 15 народних депутатів, обраних за виборчими списками політичних партій.

Верховна Рада нового скликання збирається на першу сесію у залі засідань Верховної Ради не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.

Перше засідання першої сесії новообраної Верховної Ради відкриває найстарший за віком народний депутат.

До обрання Верховною Радою тимчасової президії першої сесії засідання Верховної Ради веде голова підготовчої депутатської групи.

До сформування персонального складу комітетів на пленарних засіданнях першої сесії новообраної Верховної Ради питання розглядаються в такій послідовності:

1) формування Тимчасової президії першої сесії;

2) оголошення прем`єр-міністром України чи особою, яка виконує обов`язки Прем`єр-міністра України, про складення повноважень Кабінету Міністрів України перед новообраною Верховною Радою;

3) обрання лічильної комісії;

4) вирішення питання про висвітлення роботи першої сесії Верховної Ради;

5) заслуховування позачергового послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

6) доповідь голови Верховної Ради попереднього скликання про стан законодавчої роботи;

7) заслуховування доповіді підготовчої депутатської групи, запитання доповідачу і відповіді на них;

8) про перелік комітетів та предмети їх відання;

9) про формування та реєстрацію депутатських фракцій;

10) про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді;

11) обрання голови Верховної Ради;

12) обрання першого заступника та заступника голови Верховної Ради;

13) обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів;

14) про погоджувальну раду депутатських фракцій у Верховній Раді (далі - погоджувальна рада).

Зазначений у частині першій цієї статті перелік питань не потребує обговорення і затвердження Верховною Радою.

Як повідомили Українській правді у прес-службі парламенту, розпоряджень щодо скликання підготовчої групи станом на ранок середи не було.

Українська правда