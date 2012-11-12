У Харкові вийшов на зв’язок зниклий опозиціонер

11:43, 12 листопада 2012
Політика
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У Харкові зниклий безвісти екс-кандидат в народні депутати від Об’єднаної опозиції, керівник громадської організації «Прорвемося» Андрій Ільгов вийшов на зв’язок.

Андрій Ільгов пообіцяв розказати про своє зникнення

Про це кореспондентові УНІАН повідомив довірена особа А.Ільгова на виборах Анатолій Ряснянський.

«Вийшов на зв’язок. Все в порядку», - сказав А.Ряснянський.

За його словами, весь цей час А.Ільгов знаходився на території Харківської області.

А.Ряснянський підкреслив, що всі подробиці свого зникнення А.Ільгов розкаже особисто на прес-конференції, яка відбудеться завтра в Харкові.

«У нього є інтересна прес-конференція. Вона відбудеться завтра. Не виключаю, що це буде одним із основних інформаційних приводів в області за останній час», - сказав А.Ряснянський.

Як повідомляв УНІАН, про зникнення А.Ільгова повідомила міліцію його дружина. За її даними, А.Ільгов пішов з дому 4 листопада 2012 року близько першої години ночі і зник без вісти.

А.Ільгов був кандидатом у народні депутати України по 176-му виборчому округу (Чугуївський район, Харківська область). 15 жовтня на з’їзді Об’єднаної опозиції «Батьківщина» він був знятий із кандидатів на користь представника партії «УДАР». У цьому окрузі перемогу на виборах здобув кандидат від Партії регіонів Дмитро Шенцев, на другому місці – самовисуванець Степан Гавриш.

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