У Харкові вийшов на зв’язок зниклий опозиціонер

Про це кореспондентові УНІАН повідомив довірена особа А.Ільгова на виборах Анатолій Ряснянський.

«Вийшов на зв’язок. Все в порядку», - сказав А.Ряснянський.

За його словами, весь цей час А.Ільгов знаходився на території Харківської області.

А.Ряснянський підкреслив, що всі подробиці свого зникнення А.Ільгов розкаже особисто на прес-конференції, яка відбудеться завтра в Харкові.

«У нього є інтересна прес-конференція. Вона відбудеться завтра. Не виключаю, що це буде одним із основних інформаційних приводів в області за останній час», - сказав А.Ряснянський.

Як повідомляв УНІАН, про зникнення А.Ільгова повідомила міліцію його дружина. За її даними, А.Ільгов пішов з дому 4 листопада 2012 року близько першої години ночі і зник без вісти.

А.Ільгов був кандидатом у народні депутати України по 176-му виборчому округу (Чугуївський район, Харківська область). 15 жовтня на з’їзді Об’єднаної опозиції «Батьківщина» він був знятий із кандидатів на користь представника партії «УДАР». У цьому окрузі перемогу на виборах здобув кандидат від Партії регіонів Дмитро Шенцев, на другому місці – самовисуванець Степан Гавриш.