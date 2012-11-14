ЗМІ: ВІПи викуповують ділянки під Чорнобилем, забудовуючи їх котеджами

Найпопулярніше місце, в якому селяться ВІПи, - село Страхолісся, що впритул примикає до захищеної «колючкою» зони (ріелтори продають ділянки в середньому по 3-5,5 тис. доларів за сотку, уточнюючи, що охочих вистачає. У місцях, що вважаються більш-менш чистою зоною, ділянки коштують мінімум удвічі дорожче), повідомляє "Сегодня".

Тут поряд з кинутими після вибуху на ЧАЕС будинками будують елітні коттеджі, що вражають розкішшю, системами охорони і подвір’ям з доглянутими газонами і красивими ліхтарями. Звичайні селяни-пенсіонери стверджують, що їх сусіди - люди з відомими прізвищами.

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«…Ділянка і будинок, які за радянських часів належали акторові Леоніду Бикову, тепер викупив великий бізнесмен-аграрій. На цьому місці він побудував розкішний будинок бежевого кольору, - підключився до розмови місцевий пенсіонер Олексій. - Ще одну ділянку узяли в оренду французи, щоправда, говорять, за документами земля належить якомусь українцю. Тут будується клуб риболовів. А нещодавно один багатій придбав 30 соток, заплатив 170 тисяч доларів. Напевно, побудує, як і інші, будинок з басейном і футбольним полем. Все через те, що місця тут красиві, як на курортах, привілля для полювання і рибалки. Так, Зона поряд, але село не евакуювали після аварії, тому що радіація у нормі (так само про радіацію газеті відповіли і у прес-службі МНС). Щоправда, ми про всяк випадок у виловленої з річки рибки хвости і голови відрізуємо - саме там зосереджується радіація».

Як продовжує «Сегодня», схожа картина - і в сусідньому селі Медвін. «Поряд з десятком осиротілих хатинок - великі будинки, стайні і... бронетехніка. «У селі всі говорять, що пани влаштовуватимуть полювання на конях і на цьому БТРі, - говорить місцевий єгер. - От вежа для полювання (з неї стріляють по кабанах). Закон для багатьох не писаний. Ми під вежами знаходимо обезголовлені туші. Це означає, що звіра вбивали заради опудала на стіну. Одного разу ми знайшли тушу свині без голови, розкрили - а в утробі 11 поросят... Робітники однієї відомої людини поставили 14 таких веж».

У Держагентстві лісових ресурсів відповідають, що браконьєри у цих місцях дійсно промишляють, але здебільшого це місцеве населення, а не заїжджі багатії. «В Іванківському районі звірі із зони перескакують через колючий дріт, і місцеві браконьєри їх вбивають. М'ясо у звіра брудне, тому його ніхто не їсть, а от голови забирають, щоб зробити опудало. Але це справа рук не так званих панів. Я перевіряв ці факти. Наприклад, Пилипишин узяв в оренду площі, дійсно поставив вежі для полювання у світлий час доби. Але у нього все законно, та він і не мисливець, а більше рибалка», - сказав виданню заступник начальника управління мисливського господарства Держагентства лісових ресурсів України Андрій Хрол.