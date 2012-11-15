Янукович пропонує збільшити вартість оренди землі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня працівника сільського господарства.

За його словами, потрібно активніше застосовувати механізми заохочення соціальної відповідальності аграрного бізнесу.

«Зокрема, було б доцільно вивчити можливість збільшення плати за користування землею, щоб розширити фінансові можливості місцевого самоврядування для розвитку сільських територій», - сказав Президент.

Нагадаємо, на сьогодні ставка оренди за користування земельним паєм становить 3% від нормативної грошової оцінки землі.

З 1 січня п.р. нормативна грошова оцінка землі збільшилася з 12 до 20 тис. грн за гектар. При цьому із збільшенням нормативної грошової оцінки землі зросла і орендна плата за земельні паї з 330 грн/га до 600-700 грн/га.