«Свобода» піднесла регіоналам гарбуза

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні, 16 листопада, виступаючи на сесії голова фракції ВО «Свобода» у Чернівецькій облраді Назар Горук заявив, що «колись наречені, до яких приходили негідники свататись, обіцяючи вірність і любов, - у знак відмови їм давали гарбуза». «Ми хочемо партії влади, яка обіцяє покращення життя вже майже три роки, вручити гарбуз як символ відмови і недовіри», - сказав Н.Горук.

Після його слів двоє свободівців винесли і поставили біля трибуни великого гарбуза. Поряд з трибуною у президії в цей час сидів голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв.

Керівник фракції також додав, що відповідальність за нинішнє порушення політичних прав та свобод українців опозиція покладає особисто на чинного Президента України Віктора Януковича та Партію регіонів.

За словами Н.Горука, вибори до Верховної Ради в Чернівецькій області відбулись не прозоро, а їхні результати були сфальсифіковані, попри те, що партія ВО «Свобода» здобула близько 15% голосів у м. Чернівці й впевнено пройшла до парламенту.