«Свобода» - за вступ України до ЄС і НАТО, але не безумовно

18:24, 27 листопада 2012
Політика
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ВО “Свобода” виступає за приєднання України до Європейського Союзу, однак вважає, що це питання поки не на часі. 

Свобода заявляє про допити своїх членів

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Брюсселі заявив голова департаменту зовнішніх зв’язків ВО “Свобода” Тарас Осауленко.
“Ми – за ЄС, але, по-перше, Україна поки не готова, а по-друге, ЄС став усе більш бюрократичним і не сприяє збереженню національної ідентичності”, - сказав він.

У свою чергу, заступник голови ВО “Свобода” Олег Панькевич зазначив, що його партія не проти євроатлантичної інтеграції, у тому числі вступу України до НАТО. “Але ми вимагаємо, щоб були чесні правила до України”, - зазначив він.

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