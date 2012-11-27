«Свобода» - за вступ України до ЄС і НАТО, але не безумовно

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Брюсселі заявив голова департаменту зовнішніх зв’язків ВО “Свобода” Тарас Осауленко.

“Ми – за ЄС, але, по-перше, Україна поки не готова, а по-друге, ЄС став усе більш бюрократичним і не сприяє збереженню національної ідентичності”, - сказав він.

У свою чергу, заступник голови ВО “Свобода” Олег Панькевич зазначив, що його партія не проти євроатлантичної інтеграції, у тому числі вступу України до НАТО. “Але ми вимагаємо, щоб були чесні правила до України”, - зазначив він.