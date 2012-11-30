Сьогодні ПАРЄ заслухає звіт своїх спостерігачів щодо українських виборів
08:52, 30 листопада 2012Політика
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Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні на своєму засіданні в Андоррі-ла-Велья (Андорра) заслухає звіт про результати роботи місії спостерігачів організації на парламентських виборах в Україні.
Ґросс уже заявляв про численні порушення
Про це повідомляється на офіційному сайті ПАРЄ.
Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах в Україні 28 жовтня працювали 40 спостергачів від ПАРЄ.
Після виборів голова місії спостерігачів від ПАРЄ Андреас Ґросс заявляв, що численні порушення під час голосування свідчать, що українська влада не склала тест на демократію.
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