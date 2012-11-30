Сьогодні ПАРЄ заслухає звіт своїх спостерігачів щодо українських виборів

Про це повідомляється на офіційному сайті ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах в Україні 28 жовтня працювали 40 спостергачів від ПАРЄ.

Після виборів голова місії спостерігачів від ПАРЄ Андреас Ґросс заявляв, що численні порушення під час голосування свідчать, що українська влада не склала тест на демократію.