Лавринович вважає, що Україні потрібен закон про місцеві референдуми
12:38, 01 грудня 2012Політика
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Міністр юстиції України Олександр Лавринович вважає за необхідне ухвалити закон про місцеві референдуми.
Олександр Лавринович буде докладати зусиль
Про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері.
«Я вважаю, що вони (місцеві референдуми) потрібні, і буду докладати зусиль, щоб в Україні з’явився закон, який би робив можливим проведення таких референдумів», - сказав міністр.
За словами О.Лавриновича, є дуже важливим, аби в Україні громадяни мали право вирішувати проблеми місцевого самоврядування.
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