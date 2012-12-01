Лавринович вважає, що Україні потрібен закон про місцеві референдуми

Про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

«Я вважаю, що вони (місцеві референдуми) потрібні, і буду докладати зусиль, щоб в Україні з’явився закон, який би робив можливим проведення таких референдумів», - сказав міністр.

За словами О.Лавриновича, є дуже важливим, аби в Україні громадяни мали право вирішувати проблеми місцевого самоврядування.