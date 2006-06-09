Від Москаля у кримського криміналітету починається істерика

Глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК назвав істеричною реакцію депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим на діяльність Постійного представника Президента України в Криму Геннадія МОСКАЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.РИБАЧУК заявив на сьогоднішньому брифінгу в Сімферополі, коментуючи заяву ряду політиків Криму, зокрема Нестора ШУФРИЧА, про необхідність звернутися до Президента України з проханням звільнити його представника Г.МОСКАЛЯ.

«Якщо відповідати реплікою пана ШУФРИЧА, про те, що пан МОСКАЛЬ далекий від Криму, то я скажу, що пан МОСКАЛЬ набагато ближче до кримських політиків, - заявив О.РИБАЧУК. - Принаймні, порівняно з паном ШУФРИЧЕМ, ближче до Криму на десятки кілометрів».

Глава Секретаріату Президента заявив, що прибрати Г.МОСКАЛЯ з посади намагається кримський криміналітет, деякі представники якого за результатами виборів одержали мандати в парламенті Криму. «Ось суть такої нервової, істеричної реакції, - заявив О.РИБАЧУК. - Тільки цим я можу пояснити, що діяльність МОСКАЛЯ робить неможливими багато благих - у лапках - намірів депутатів, які думали, що, дійшовши влади, вони наведуть в Криму свій порядок». Як наголосив О.РИБАЧУК, «ані пан МОСКАЛЬ, ані центральна влада цього не допустять».

6 червня депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим прийняли заяву, в якій йшлося, що вони «вважають неприпустимим перебування Г.МОСКАЛЯ на посаді Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим».

На засіданні парламенту Криму ряд депутатів заявили, що Г.МОСКАЛЬ винуватий в загостренні ситуації в автономії, оскільки дезінформує Президента про підготовку навчань «Сі Бриз-2006». Зокрема, депутат ВР АРК Н.ШУФРИЧ заявив, що «МОСКАЛЬ так само далекий від Криму, як і від сексу».