Азаров - міністрам у відставці: ніяких «відпускних настроїв» зараз бути не може

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Микола Азаров заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

"Сьогодні треба говорити в першу чергу про те, що належить ще зробити. Таким чином, ніяких «відпускних настроїв» зараз бути не може. Робота уряду продовжується у звичайному робочому напруженому режимі. Ситуація в Україні і світі вимагає від уряду професійних, виважених, але рішучих дій", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що попереду багато роботи і складних завдань з розробки і реалізації програми активізації розвитку економіки, підвищення соціальних стандартів.

"Тобто, з реалізації тих завдань, які поставив перед нами Президент України. Головним інструментом реалізації цих завдань є державний бюджет України", - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Президент Віктор Янукович підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України». Прем’єр-міністр М.Азаров написав заяву про відставку у зв’язку з обранням народним депутатом України.

Президент доручив Кабінету міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.