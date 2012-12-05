Яценюк каже, що сьогодні Янукович дав підставу для свого імпічменту

18:34, 05 грудня 2012
Політика
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Ініціатива Президента Віктора Януковича про приєднання України до деяких положень Митного союзу є ще однією підставою для його імпічменту.

Яценюку не подобаються ідеї Януковича

Про це заявив голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін».

За словами А.Яценюка, «Янукович вкотре зібрався продати Україну».

При цьому Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» підкреслив, що «курс на європейську інтеграцію визначений законом про основи внутрішньої і зовнішньої політики України, й цей курс не підлягає дискусії. Україна повинна рухатися туди, де поважають людину, де існує справедливість, де незалежний і чесний суд, де не просто борються, а перемагають корупцію, де якісна освіта і медицина, де працюють високі технології і вільні ринки, де є прогрес».

«Європейський союз і Митний союз - це взаємовиключні поняття, це різні цінності, різні цілі й кардинально різні шляхи розвитку України», - наголосив він.

Опозиція, заявив А.Яценюк, жорстко виступає за європейську інтеграцію України, за підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом включно із Зоною вільної торгівлі, за безвізовий режим між Україною та ЄС для вільного в’їзду українських громадян до країн Євросоюзу.

«На шляху до підписання з ЄС Угода про асоціацію стоїть питання правової реформи та припинення політичних переслідувань Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Але ці питання можливо вирішити», - додав голова ради Об’єднаної опозиції.

«Щодо співробітництва з нашими російським партнерами, зазначив він, - то Україні потрібна повноцінна і взаємовигідна Зона вільної торгівлі з Росією та країнами СНД, а не угода про зону торгівельної війни, яку підписав прем’єр Азаров», - заявив А.Яценюк.

«Вступ України до Митного союзу суперечить Конституції і законам України. Ця ініціатива В.Януковича є ще однією підставою для імпічменту Президента», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, В.Янукович заявив, що Україна повинна приєднатись до деяких положень Митного союзу.

За його словами, країни, що входять до Митного союзу, є одними з найбільших торгових партнерів України, і тому ігнорувати це Україна не має права.

«Ми добре розуміємо, якщо ми не знайдено інструментів співпраці з Митним союзом, ми багато втратимо. Що сьогодні це є неприпустимим для економіки України… Про це йшла мова (під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним – УНІАН), що наші пропозиції, які ми обговорюємо вже декілька років підряд, вони зводяться до того, що нам треба приєднуватись до деяких положень Митного союзу, до тих правил, які є в Митному союзі, і ми повинні з ним рахуватись», - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловлювався за підписання рамкової угоди щодо співробітництва України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це не влаштовує.

14 листопада український МЗС заявив, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

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