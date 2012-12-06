Від Литвина вимагають швидше покінчити з цією Радою - «Гімн давай!»

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що під час наради лідерів фракцій виносилась пропозиція сьогодні розглянути питання щодо запровадження збору на валютні операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту.

Після цих його слів в залі пролунали вигуки.

В.Литвин також зазначив, що «поки що немає домовленостей», як парламенту працювати далі сьогодні і коли закривати засідання. Він зазначив, що ведуться консультації. За його словами, пропонується зокрема розглянути сьогодні і зміни до Податкового кодексу. В.Литвин повідомив, що лідери фракцій працюють над узгодженням рішення щодо можливості сьогодні прийняти рішення про внесення змін до регламенту ВР з приводу персонального голосування. Під час того, як В.Литвин розповідав, що було на нараді, представники опозиції вигукували: «Гімн давай», вимагаючи закриття засідання та сесії і завершення роботи парламенту шостого скликання.