Янукович: ми завжди вносимо зміни до бюджету
Президент України Віктор Янукович не виключає, що до Державного бюджету України на 2013 рік можуть бути внесені зміни.
Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, про це він сказав під час зустрічі з новопризначеними Надзвичайними і Повноважними Послами іноземних держав.
«Бюджетний процес - постійний, тому ми ніколи цей процес не припиняємо. Ми завжди вносимо будь-які зміни, доповнення до бюджету протягом всього поточного року» - зазначив В. Янукович.
Він підкреслив, що зміни до головного фінансового документа країни можуть вноситися за підсумками першого кварталу. «Як правило, ми робимо зміни за підсумками першого кварталу, першого півріччя - з можливістю використати бюджет найбільш ефективно і найбільш раціонально» - сказав Президент.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України прийняла Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік». За дане рішення проголосували 242 народних депутата при необхідних 226: «за» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 – з фракції Народної партії, 5 – з фракції НУ-НС, 19 – з групи «Реформи ради майбутнього» і 11 позафракційних депутатів.
Рішення було ухвалене одним голосуванням з попереднім обговоренням. Ухвалити проект бюджету рекомендував бюджетний комітет Верховної Ради, який, за словами голови комітету Валерія Баранова, одержав близько 1000 пропозицій до законопроекту від народних депутатів. В.Баранов під час виступу в сесійному залі, окрім загальних показників проекту бюджету, також озвучив пропозиції щодо фінансування системи судочинства, а також розвитку ряду медіа-проектів, зокрема проекту «Euronews», установ фізкультури і спорту, спортивного клубу «Динамо».
Комітет запропонував затвердити держбюджет з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.