Янукович: ми завжди вносимо зміни до бюджету

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, про це він сказав під час зустрічі з новопризначеними Надзвичайними і Повноважними Послами іноземних держав.

«Бюджетний процес - постійний, тому ми ніколи цей процес не припиняємо. Ми завжди вносимо будь-які зміни, доповнення до бюджету протягом всього поточного року» - зазначив В. Янукович.

Він підкреслив, що зміни до головного фінансового документа країни можуть вноситися за підсумками першого кварталу. «Як правило, ми робимо зміни за підсумками першого кварталу, першого півріччя - з можливістю використати бюджет найбільш ефективно і найбільш раціонально» - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України прийняла Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік». За дане рішення проголосували 242 народних депутата при необхідних 226: «за» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 – з фракції Народної партії, 5 – з фракції НУ-НС, 19 – з групи «Реформи ради майбутнього» і 11 позафракційних депутатів.

Рішення було ухвалене одним голосуванням з попереднім обговоренням. Ухвалити проект бюджету рекомендував бюджетний комітет Верховної Ради, який, за словами голови комітету Валерія Баранова, одержав близько 1000 пропозицій до законопроекту від народних депутатів. В.Баранов під час виступу в сесійному залі, окрім загальних показників проекту бюджету, також озвучив пропозиції щодо фінансування системи судочинства, а також розвитку ряду медіа-проектів, зокрема проекту «Euronews», установ фізкультури і спорту, спортивного клубу «Динамо».

Комітет запропонував затвердити держбюджет з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.