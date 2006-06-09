До Коаліції демократичних сил ввійшли Наша Україна і Регіони, без БЮТ і СПУ

У Закарпатській обласній раді створено Коаліцію демократичних сил у складі "Нашої України”, Партії регіонів, „КМКС” - Партії Угорців України та Демократичної партії угорців України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні зачитав голова Закарпатської облради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ. (Протокол про наміри створити Коаліцію демократичних сил у облраді було підписано 16 квітня 2006 р.- УНІАН).

Як повідомив кореспонденту УНІАН депутат облради Олександр СОЛОНТАЙ, на останньому засіданні облради схвалено рішення створити Коаліцію політичних сил без Соціалістичної партії України та Блоку Юлії Тимошенко. За словами О.СОЛОНТАЯ, до Коаліції облради також ввійшли 11 депутатів „Батьківщини”, які відкололися від БЮТу. Головою коаліції обрано керівника фракції „Наша Україна”, ректора Ужгородського національного університету Миколу ВЕГЕША.

Депутатам вручено також значки та посвідчення депутатів Закарпатської облради. Загалом у засіданні сесії Закарпатської облради взяв участь 81 депутат із 90.

Під час сесії затверджено орієнтовний план роботи облради на друге півріччя 2006 року, делеговано повноваження облради V скликання облдержадміністрації, затверджено звіт про виконання обласного бюджету за І кв. ц.р., про забезпечення в 2006 році виконання заходів Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 роки, прийнято Програму підвищення ефективності функціонування обласного комунального підприємства „Міжнародний аеропорт „Ужгород” на 2006-2008 роки, Програму розвитку архівної справи на 2006-2010 роки, реформування житлово-комунального господарства на 2006-2010 роки, Програму комплексних заходів щодо боротьби з пташиним грипом та захисту населення і птахівництва від цієї інфекції. Прийнято рішення встановити партнерські зв’язки між Закарпатською областю, Кошіцьким самоврядним краєм (Словаччина) і областю Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина). Загалом прийнято майже 40 рішень.

Керівник облорганізації Партії регіонів Олександр ЛЕДИДА достроково склав повноваження депутата Закарпатської облради у зв’язку з обранням його народним депутатом України. Таким чином депутатом облради став наступний за списком ПР – рідний брат депутата - І. ЛЕДИДА.

Загалом у Закарпатській облраді 90 депутатів. Створено 5 депутатських фракцій: фракція „Нашої України” налічує 30 депутатів, фракція БЮТ – 11 депутатів, фракція Партії регіонів – 15 депутатів, „КМКС” - Партії Угорців України - 5 депутатів, та фракція Народного Блоку Литвина – 8 депутатів. Представники Соціалістичної партії України, Демократичної партії угорців, „Батьківщини” працюють поза фракціями.