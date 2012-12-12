Нардепам дали час до 12:00 розписатися під присягою

У Верховній Раді України оголошено перерву до 12.00 для підписання присяги народними депутатами України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистого засідання ВР сьомого скликання Хор імені Верьовки виконав молитву «Боже великий, єдиний, нам Україну храни». Перед цим було зачитано текст присяги народного депутата України.

Голова ВР шостого скликання Володимир Литвин оголосив перерву до 12-ї години, під час якої новообрані народні депутати підпишуть текст присяги.

Крім того, після підписання присяги народним депутатам буде вручено персональну картку для голосування та постійне посвідчення народного депутата, а також значок народного депутата України.

О 12.00 буде відкрито перше засідання Верховної Ради 7-го скликання.