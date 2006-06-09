СПУ рушить до Партії регіонів через 5 днів

Якщо до 14 червня не буде створено коаліції між БЮТ, “Наша Україна” та СПУ, то Політрада Соціалістичної партії України може розглянути питання про створення коаліції “в іншому форматі”. Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН секретар Політради СПУ Геннадій ЗАДИРКО.

На уточнююче запитання, чи йдеться про можливість розгляду питання щодо коаліції з Партією регіонів України, Г.ЗАДИРКО відповів ствердно. За його словами, не може продовжуватися ситуація з безвладдям в Україні, що може призвести до “економічного та політичного колапсу”. Г.ЗАДИРКО зазначив, що від Партії регіонів України “надходять сигнали”, що посада голови Верховної Ради України буде закріплена за СПУ.

При цьому секретар Політради Соцпартії вважає, що заява про можливість створення коаліції в іншому форматі не є шантажем з боку СПУ, зокрема, блоку “Наша Україна”. Він зазначив, що закріплення посади голови Верховної Ради України за СПУ “стало б балансом для політичних сил в Україні”.

Говорячи про можливість винесення питання про можливість іншого формату коаліції за участю СПУ, якщо до 14 червня не буде створено демократичної коаліції за участю БЮТ, “Наша Україна” та СПУ, Г.ЗАДИРКО посилався на рішення Політради партії від 6 червня 2006 року, яке розміщено на партійному сайті.

Водночас, в цьому рішенні Політради СПУ записано так: «Рекомендувати представникам СПУ, що ведуть за дорученням Політради переговори про створення Коаліції, прискорити їх завершення до 14 червня ц.р., орієнтовно”. Також у рішенні зазначено: “В разі неможливості створення Коаліції в демократичному форматі Політвиконкому підготувати пропозиції для Політради для прийняття рішення щодо умов переходу в опозицію до влади”.