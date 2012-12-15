Рибак пообіцяв розібратися зі спиляним парканом і згадав 90-і роки

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак сказав у програмі «Велика політика».

Він сказав: «Я без поняття. Я скажу відверто й чесно - я не знаю це питання».

За його словами, з цим питанням слід розбиратися, зокрема, Регламентний комітет парламенту повинен обговорити його й внести проект рішення на розгляд ВР.

При цьому В.Рибак зазначив, що в 90-і роки в Донецьку були мітинги шахтарів, але «ніде ніяких парканів я не виставляв». «Я виходив і вів дискусію. Так, це важко, це неприємно, але якщо ти прийшов у політику, то закриватися не треба, треба зустрічатися з людьми й розмовляти», - підкреслив він.

Як відомо, «Свобода» в перший день роботи Верховної Ради демонтувала частину паркану біля парламенту, який було встановлено, щоб не допустити мітингувальників до будівлі ВР.