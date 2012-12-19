Янукович привітав українців з днем Святого Миколая

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Сьогодні ми звертаємося до Чудотворця, сподіваючись на його прихильність і милість, а діти з трепетом очікують від свого покровителя сповнення мрій та найзаповітніших бажань. Здавна це свято стало символом щедрості, співчуття і любові до ближнього. Я вдячний усім, хто сповна проявляє ці якості, особливо стосовно дітей, позбавлених батьківської уваги та турботи, і дітей з обмеженими фізичними можливостями. Нехай добро та милосердя єднають нас нині і повсякчас заради щасливого майбутнього наших дітей та України. Сердечно бажаю усім міцного здоров'я, радості та духовної благодаті», - йдеться у вітанні В.Януковича.