«Голос України» та «Урядовий кур’єр» опублікували закон про держбюджет

У газеті Верховної Ради “Голос України” опубліковано Закон “Про державний бюджет України на 2013 рік”.

Разом з тим додатки до закону в цій газеті не опубліковано.

Водночас газета «Урядовий кур’єр» оприлюднила і текст закону, і додатки до нього.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Парламент затвердив держбюджет з доходами 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, дефіцитом держбюджету – 50,4 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Документ розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 мільярда гривень.Разом з тим додатки до закону не опубліковано.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Парламент затвердив держбюджет з доходами 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, дефіцитом держбюджету – 50,4 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Документ розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 мільярда гривень.