Розкриття вбивства судді у Харкові Янукович називає справою честі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду професійного судді.

Глава держави підкреслив, що це жахливе вбивство є викликом для всього українського суспільства.

Він нагадав, що дав доручення щодо розслідування цієї кримінальної справи. «Розкриття цього вбивства є справою честі для всіх правоохоронних органів», - наголосив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня у власній квартирі були виявлені обезголовлені тіла судді Фрунзенського райсуду Харкова Володимира Трофимова, його дружини Ірини Трофимової, їхнього сина Сергія, а також його цивільної дружини.

16 грудня на брифінгу в Харкові генеральний прокурор України Віктор Пшонка повідомив, що слідство розглядає три основні версії вбивства родини В.Трофимова: вбивство пов’язане з професійною діяльністю судді, вбивство з метою заволодіння майном потерпілого, вбивство на замовлення.

17 грудня харківська міліція оголосила про винагороду в 200 тис грн за допомогу слідству у розкритті цього тяжкого злочину.