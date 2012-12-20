Три депутати Харківської міськради вийшли з фракції «Батьківщина»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сесії міськради оголосив Харківський міський голова Геннадій Кернес, зазначивши що всі троє також вийшли з партії ВО «Батьківщина».

За його словами, зі складу фракції вийшли Андрій Руденко (голова фракції - УНІАН), Олександр Апостол та Андрій Жорник.

Г.Кернес повідомив також, що відтепер до складу фракції ВО «Батьківщина» входять 9 депутатів міськради.

Довідка УНІАН. До складу Харківської міської ради VI скликання на сьогоднішній день входять 98 депутатів. Працюють 3 фракції: Партії регіонів - 71 депутат, ВО «Батьківщина» - 9, Комуністів та позапартійних - 8, позафракційні - 10.

Всього Харківська міська рада має 100 депутатських мандатів. Двоє депутатів, які входили до складу фракції Партії регіонів, склали свої повноваження у зв’язку з обранням до Верховної ради України.