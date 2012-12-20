Тимошенко висловила вдячність мерії Рима

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщини”.

«Я глибоко зворушена акцією солідарності, проведеної за ініціативою асамблеї депутатів міста Риму 26 листопада 2012 року», - йдеться у листі Ю.Тимошенко на адресу мера Рима Джанні Алеманно.

Екс-прем’єр подякувала Дж.Алеманно за особисту участь в церемонії розміщення банера на капітолійському пагорбі та за безпрецедентну ініціативу звернутися із пропозицією про проведення аналогічних акцій в інших столицях країн-членів ЄС.

«Я та мої однопартійці, як і всі вільні люди України, розцінюють цю акцію як величезну підтримку нашої боротьби за подолання тоталітарних тенденцій в Україні, за припинення карального, політично мотивованого правосуддя, за європейський демократичний шлях розвитку держави, за приєднання до сім'ї вільних країн», - підкреслила Ю.Тимошенко.

Вона зазначила, що для опозиціонерів в Україні надзвичайно важливо було отримати цей дружній знак того, що демократичні сили Європи знають про їхню боротьбу і вболівають за них.

«Я і мої соратники готові віддати усі сили цій боротьбі і врятувати нашу Батьківщину від падіння у тоталітарний недемократичний режим. Ми вистоїмо і ми переможемо!

А Ваша підтримка надасть нам сил і впевненості в правоті нашої боротьби та в тому, що Європа готова прийняти до своїх лав вільну, демократичну Україну», - написала Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада в Римі на фасаді однієї з будівель капітолійського пагорбу було вивішено портрет Ю.Тимошенко з написом «Свободу для Юлії Тимошенко» на знак солідарності та підтримки лідера опозиції України.

Мер Рима заявив про солідарність з Ю.Тимошенко та підкреслив, що «буде звертатися до мерів столиць країн Європейського Союзу з пропозицією підтримати цю ініціативу Рима».