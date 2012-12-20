«Свобода» обіцяє більше не ганяти чужих «тушок»

Представники ВО «Свобода» більше не перешкоджатимуть Олександру і Андрію Табаловим потрапляти у сесійну залу Верховної Ради. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови ВО «Свобода», народний депутат Андрій Мохник.

«Табалови – представники наших партнерів, фракції «Батьківщина», тому відповідальність за кандидатів і депутатів є за тою політичною силою, яка їх висувала, чи від якої вони обирались. У шостому скликанні так з тушками не поводилися. Зараз ми продемонструвати, що це можна робити, але ми ж не є парламентськими приставами щоби ганяти депутатів з їхніх місць, ми відповідаємо за себе, - заявив Мохник.

Нагадаємо, раніше представник ВО «Свобода», народний депутат Андрій Іллєнко, коментуючи безперешкодне потрапляння Олександра Табалова на засідання Верховної Ради у вівторок заявив, що свободівці просто не помітили його у сесійній залі, але вони і надалі будуть заважати Табаловим незаконно імітувати здійснення депутатських повноважень.