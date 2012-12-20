Путін каже, що далі трудиться «як раб на галерах»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін заявив на прес-конференції в Москві, відповідаючи на питання, чим його робота під час третього президентського терміну відрізнятиметься від роботи під час другого терміну.

"Що стосується рабства на галерах, то, дивіться, ми вчора почали працювати о 10-й годині ранку. Закінчили - рівно о 22-й годині. У мене остання зустріч з паном Саргсяном (Президент Вірменії - УНІАН) закінчилася за п'ять хвилин до десятої години вечора. Приблизно так, приблизно так складається практично весь тиждень. Загалом, я до цього звик", - сказав В.Путін.

"З приводу змін, знаєте чудову, відому приказку: все тече - все змінюється. Тому і люди змінюються, ситуація змінюється. Знаєте, зараз я почну вам казати як я змінився, змінився, звичайно, на краще - я ж не можу сказати, що я на гірше змінився", - сказав він.

При цьому Президент РФ відзначив, що зміни пов'язані зі збільшенням і життєвого, і професійного досвіду. В.Путін упевнений, що на нього дуже позитивний вплив мала робота як голови уряду впродовж чотирьох років к період жорсткої кризи, коли безпосередньо доводилося брати на себе відповідальність. При цьому він нагадав, що в період кризи пообіцяв росіянам не допустити повторення дефолту 1998 року.

"Тільки-но говорили про те, що опозиція не дрімає, вона і це дивиться, і це дивиться, але уявляєте, якби це все обернулося крахом? Ну, все! Крапка! Адже сказати напевно при величезній кількості чинників невизначеності, на які ми вплинути не могли, - це вельми складна річ. І так було не один раз за ці чотири роки", - заявив В.Путін.

При цьому Президент РФ не погодився з думкою одного з журналістів про те, що за 12 років він побудував авторитарний режим особистої влади.

"Назвати цю систему авторитарною не можу, з цією тезою не можу погодитися. І найяскравішим прикладом того, що це не так, є моє рішення піти на другі позиції після двох термінів президентства. Якби я вважав, що тоталітарна чи авторитарна система є для нас кращою, то я б просто змінив Конституцію. Як ви розумієте, це було легко зробити", - наголосив він.

Президент заявив, що тоді, чотири роки тому, не ставив собі за мету обов'язково повернутися.

В.Путін висловив думку, що демократія - це перш за все виконання норм законів.

"У нас чомусь складається враження, що демократія - це троцькізм, це анархія. Це не так!... Ви знаєте, що анархія 90-х років призвела до дискредитації й ринкового господарства, й демократії як такої. Люди стали цього боятися. Але це різні речі. Я вважаю, що порядок, дисципліна, слідування букві закону не суперечать демократичним формам правління", - заявив він.