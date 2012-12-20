Путін каже, що в Америці «дурку включили - і все»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

За словами В.Путіна, такі дії США є недружнім актом щодо Росії. «Вони один антирадянський, антиросійський закон замінили іншим. Не можуть ніяк без цього обійтися. Все намагаються залишитися у минулому. Це дуже погано», - сказав В.Путін і зазначив, що це «отруює» двосторонні відносини.

В.Путін наголосив, що переважна кількість іноземців адекватно ставиться до усиновлених у Росії дітей. На його думку, реакція депутатів Держдуми спрямована не на цю діяльність, а на позицію американської влади.

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Президент РФ пояснив, що коли скоюються злочини проти російських усиновлених дітей, «найчастіше американська Феміда ніяк не реагує і звільняє від відповідальності людей, які здійснили кримінальне діяння стосовно дитини».

«Це ще не все. Російських представників практично не допускають, навіть як спостерігачів, на ці (судові) процеси», - сказав він.

За словами В.Путіна, ця сфера діяльності «віднесена на рівень штату, і коли наші представники приходять, їм кажуть: це справа не федеральної влади, а на рівні штату відправляють до Держдепу». «Навіщо така угода (про усиновлення між США і РФ)? Дурку включили і все», - вважає В.Путін.

Він назвав дивним, коли американські законодавці переймаються правами людини в Росії, при тому, що існують в'язниці Абу-Грейб (УНІАН: поблизу Багдада) і Гуантанамо (УНІАН: на Кубі), «де роками тримають людей без пред'явлення звинувачення».

«Це розуму незбагненно! В кайданах ходять люди, як у середні віки. У власній країні легалізували тортури. Уявляєте, що якби у нас хоч щось таке було? З потрухами зжерли б давно. Таку б по всьому світу вакханалію! А там все тихо», - обурився Президент РФ.

За його словами, незважаючи на всі обіцянки, в'язниця Гуантанамо продовжує працювати.

«При цьому нам указують, що у нас якісь проблеми. Так, ми знаємо, але на цій основі приймати якісь антиросійські акти – це позамежна річ, яка з нашого боку нічим не спровокована. Я розумію, що це емоційна відповідь Держдуми, але я вважаю, що вона адекватна», - заявив В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Держдума РФ прийняла в другому читанні законопроект "Про заходи впливу на осіб, причетних до порушення прав громадян Російської Федерації" у відповідь на американський закон про "список Магнітського", прийнявши поправку про заборону віддавати російських дітей на усиновлення громадянам США.

Прийнятою поправкою забороняється передача дітей, які є громадянами РФ, на усиновлення (удочеріння) громадянами США.

Крім того, забороняється здійснення на території РФ діяльності органів і організацій з метою підбору і передачі російських дітей на усиновлення (удочеріння) громадянами США.

Також законопроектом припиняється від імені Росії дія угоди між РФ і США про співпрацю у галузі усиновлення, підписаної у Вашингтоні 13 липня 2011 року.

Передбачається, що в третьому, остаточному читанні законопроект буде ухвалено 21 грудня.

Російські парламентарії назвали свій закон "імені Діми Яковлєва", в пам'ять про 2-річного російського хлопчика, який загинув у США в результаті халатності усиновителів.

Згідно із законопроектом, з 1 січня 2013 року вводиться заборона на в'їзд на територію РФ громадян США, які скоїли злочини стосовно громадян Росії, які перебувають за кордоном, або причетних до їх скоєння. Заборона також стосуватиметься громадян США, які наділені державними повноваженнями, сприяли своїми діями (бездіяльністю) звільненню від відповідальності осіб, які скоїли злочини стосовно громадян РФ, а також причетних до викрадання і незаконного позбавлення волі громадян РФ.

Крім того, така санкція застосовуватиметься проти громадян США, які ухвалили необгрунтовані та несправедливі вироки стосовно громадян РФ, які чинять необгрунтоване юридичне переслідування громадян РФ, а також ухвалили необгрунтовані рішення, що порушили права і законні інтереси громадян і організацій РФ.

Водночас законопроект припускає арешт на території Росії фінансових та інших активів громадян США, яким заборонено в'їзд на територію РФ, і заборону на будь-які операції з власністю та інвестиціями цих громадян.

Сенат Конгресу США 6 грудня ухвалив закон, що передбачає введення візових санкцій проти росіян, імовірно відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО.