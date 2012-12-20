У рейтингу щасливих народів українці пасуть задніх

Такі дані наводить компанія Gallup за результатами проведеного опитування.

Найбільш щасливими себе відчувають громадяни країн Латинської Америки - Панами, Парагваю, Сальвадору та Венесуели.

Найменше позитивних емоцій відчувають жителі Сингапуру, Вірменії, Іраку, Сербії, Йемену, Грузії та Білорусі.

Компанія Gallup проводила опитування серед жителів 148 країн. Респондентів запитували, чи почуваються вони щасливими, шанованими і такими, що відпочили, а також сміялися вони чи посміхалися.