Тимошенко окреслила «фронт робіт» для опозиції

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.Тимошенко, про це йдеться у оприлюдненому сьогодні її зверненні до народних депутатів фракції "Батьківщина" напередодні першого робочого дня новообраного парламенту.

"Я прошу нашу фракцію очолити розробку та прийняття нового Виборчого Кодексу та негайно ініціювати скасування закону про вибори до Верховної Ради за змішаною системою (те, що ми допустили повернення мажоритарної складової, є нашою стратегічною помилкою, і її треба виправляти)", - сказала Ю.Тимошенко.

Крім того, на її думку, одночасно з прийняттям нового виборчого законодавства, вже зараз потрібно замінити "всіх слабких та продажних керівників партійних структур від дільниці до області та розпочати мобілізацію мініармії на кожній дільниці з ідеологічно міцних та організаційно здібних людей, які зможуть протистояти "бою без правил" на наступних виборах". "Я не обмовилася, що роботу треба розпочати негайно. Якщо ми на наступних виборах Президента України, саме ми, не зупинимо розвиток корумпованої неодиктатури, то будемо нести персональну відповідальність за провал позитивного розвитку України", - наголосила вона.

"Нескінченно критикувати зграю, яка окопалася в президентських та урядових пенатах, - безперспективно. Люди краще за опозицію знають ціну правлячій партії та її, якщо можна так сказати, лідеру. Наша команда зобов’язана чітко і зрозуміло для суспільства представити план відродження України та повернення справедливості в усіх її проявах. Цей план не буде альтернативним, він, цей план, буде єдиним, бо діючий Президент і уряд чим би не займалися - виходить LNG-термінал", - заявила Ю.Тимошенко.

Лідер партії "Батьківщина" також наполягає на необхідності скасування "всіх антилюдських та антиукраїнських законів, які Чечетов відмахав у минулому скликанні". "Поверніть державі стратегічну власність через скасування абсурдних парламентських рішень. Ліквідуйте монополії, штучно створені українською олігархією. Монополії, які виснажують нашу економіку та економічно вбивають українські родини. Замість цього всього мотлоху, скасування якого ви доб’єтеся, наполягайте на прийнятті наших, підготовлених заздалегідь, законів, розроблених на основі європейських цінностей та європейських стандартів.

Я впевнена, ви це зможете. Але для успішності всіх наступних дій є ще одна ключова умова - створення стійкої, добре скоординованої опозиційної коаліції у Верховній Раді України нового скликання з партіями "Свобода" та "УДАР", - переконана вона.