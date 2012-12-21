У «регіонах» запевняють, що фінансування партії - чисте

Партію "Батьківщина" виправдано звинувачують у порушенні законодавства щодо фінансування виборчих кампаній партій.

Таку думку озвучив депутат від Партії регіонів Олександр Стоян в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи розслідування Генпрокуратури щодо фінансування партії "Батьківщина".

"Законом заборонено використовувати кошти чи іноземних партнерів, чи іноземних бізнесменів, чи іноземних компаній. А те, що "Батьківщина" в купі з Ющенком, "Нашою Україною", залазили у чужу іноземну кишеню - це всім добре відомо", - зазначив він, передає Українська правда.

"Пригадаймо "помаранчевий" перевот 2004 року, вони провели цей переворот, витративши великі мільйони грошей", - обурився Стоян.

При цьому він запевнив, що фінансування Партії регіонів – чисте.

"Партія регіонів ніколи не використовувала чужі гроші на виборчі кампанії. Партія регіонів має свої кошти", - підкреслив Стоян.

У свою чергу соратник Стояна по партії Володимир Зубанов в ефірі 5 каналу також запевнив, що фінансування партії відбувається за рахунок партійних внесків.

"Я кожен місяць відраховую 200 гривень. Хтось менше, хтось більше", - уточнив він.