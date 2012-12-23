Чоловік Тимошенко радить Кузьміну розповісти Обамі «всю правду»

Чоловік екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко радить першому заступникові генерального прокурора Ренату Кузьміну під час Молитовного сніданку з Президентом США Бараком Обамою розповісти про "справжні демократичні засади", які Партія регіонів встановлює в Україні.

Про це О.Тимошенко заявив у відкритому листі на адресу Р.Кузьміна, текст якого передано УНІАН.

"Вас останнім часом невпинно тягне до США. І якщо Ви якимсь чином і одержите одноразову візу в країну демократії, і Вас допустять на сніданок до Президента Обами, не забудьте навчити безграмотних і недовірливих до Вас американців справжніх демократичних засад, які ви особисто і ваше Злочинне угруповання встановлюєте в Україні. І розкажіть, як Ви і якими способами боретеся з опозицією, її лідерами, з незадоволеним вами народом, з опозиційним депутатським корпусом", - йдеться в листі О.Тимошенка.

І ще, продовжує він, звертаючись до Р.Кузьміна, «розкажіть країні, ви поїдете як офіційна чи приватна особа, хто сплачує вашу поїздку? Чи все з вашої скромної чиновницької зарплати?».

Крім того, як заявляє О.Тимошенко, Р.Кузьмін повинен розповісти в Америці «всю правду про те, до чого довели за 2,5 роки країну. Важко буде цього разу все скинути на “папередників”, оскільки вже 3-й рік країну грабує ваш «уряд» на чолі з Миколою Яновичем».

"Тоді, думаю, недовірливі американці повірять, що в нашій країні із злочинністю і криміналітетом бореться правильний прокурор", - зазначив О.Тимошенко.

Як повідомлялося, Р.Кузьмін, якому анулювали багаторазову п'ятирічну візу до США, 19 грудня заявив, що має намір звернутися до Посольства США в Україні для отримання одноразової американської візи у зв'язку із запрошенням взяти участь у Молитовному сніданку з Президентом США Б.Обамою.