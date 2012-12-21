Кузьмін заявляє, що США приховують правду про роль Тимошенко у різних злочинах

Про це перший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін сказав в ефірі "Шустер Live".

"Американській владі і послу США в Україні Джону Теффту, добре відомо, що я ніколи не допитував у США Кириченко. Ясно, що деякі американські чиновники приховують правду про вбивство Щербаня і роль Юлії Тимошенко у різних злочинах", - зазначив він.

"Замість того, щоб допомогти українському слідству в розкритті вбивств і корупції, в США був розроблений план по знищенню кримінальної справи про вбивство Щербаня", - уточнив Кузьмін.

Він заявив, що "частиною цього плану була нейтралізація мене, як керівника слідчої групи".

"Шляхом незаконного арешту в Америці, за сфабрикованими звинуваченнями, з примусом майора Мельниченка до дачі свідчень у справі про вбивство. Мельниченко попередив мене про підготовку провокації, і я змушений був покинути США раніше запланованого терміну", - заявив Кузьмін.

"Повернувшись в Україну Мельниченко назвав імена та прізвища усіх причетних до цього беззаконня. Серед них високопоставлені особи Держдепартаменту США", - розповів перший заступник генпрокурора.

Українська правда