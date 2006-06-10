О 18.00 Віктор Ющенко висловить занепокоєння

Сьогодні о 18:00 прозвучить радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до Українського народу.

В.ЮЩЕНКО, який висловлює занепокоєння затягуванням коаліційних переговорів, зосередиться на принципах формування коаліції та висловить свою позицію в цьому питанні, повідомили УНІАН в офіційному Інтернет-представництві глави держави.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM. Перша, Друга і Третя програми повторять виступ Глави держави о 22:00 та в неділю, 11 червня, о 10:00, «Радіо ЕРА» FM – У неділю о 10:00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо з повтором о 22:00 та в неділю, 11 червня, о 10:00.