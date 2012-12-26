Головне за день: огляд топ-новин

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Державний та гарантований державою борг України перевалив за 500 мільярдів гривень

Протягом тільки листопада 2012 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 8 млрд 447 млн 684,82 тис. грн.

Кличко: Ви не уявляєте, що я зроблю з «тушкою» від УДАРу

Лідер партії УДАР Віталій Кличко каже, що у його парламентській фракції жоден депутат не стане «тушкою». Також політик зробив гучну заяву, що не підтримує вимогу партнерів по опозиції, щоб всі виступи у ВР відбувалися виключно українською мовою. На що у "Батьківщині заявили, що шкодують, що Кличко не озвучив цього раніше.

Сьогодні минає 2 роки з дня арешту Луценка - екс-міністр звинувачує ГПУ в злочині

Луценко звинувачує посадовців ГПУ в тому, що вони безпідставно позбавили його волі та завдали державі збитків в особливо великих розмірах.

DW: Німецької газети, яка критикує Тимошенко, - де-факто не існує

Журналістам Німецької хвилі не вдалося зв’язатися з "Berliner Tageszeitung". У розділі "контакти" телефони редакції відсутні. Жодна з вказаних редакцією видання адрес не функціонує.

Українська збірна з футболу отримала нового тренера

Федерація футболу України обрала Михайла Фоменка головним тренером національної збірної України з футболу. Також ФФУ призначила очільника для молодіжної збірної.

Україна підвищує ціну транзиту нафти для Росії

Тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшиться.

У центрі Києва близько сотні будинків сидять без опалення

На час ліквідації пошкодження в теплокамері теплопостачання тимчасово припинене у 92 споживачів, серед яких 48 житлових будинків, 2 дитсадка, 2 школи та 39 відомчих будинків.

Нацбанк буде поступово переходити до гнучкого валютного курсу

Національний банк України продовжить політику поступового переходу до гнучкого валютного курсу, тим більше що це передбачено програмою співпраці з МВФ. Також у НБУ заявили, що в українців страх пропав і вони стали менше купляти валюти.

Мінкульт витратить 30 мільйонів на Новий рік та Різдво

За словами заступника міністра культури, у рамках святкування країною Нового 2013 року та Різдва Христового у містах Києві, Севастополі та усіх регіонах України передбачено проведення понад 600 тис. культурно-мистецьких заходів.