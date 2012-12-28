Головне за день 28.12: огляд топ-новин

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Під Києвом відомий музичний продюсер збив на смерть жінку

За кермом "Лексуса", який збив 30-річну жінку, перебував Костянтин Меладзе.

Єлісєєв: 2013 рік - вирішальний для євроінтеграційного курсу України

Посол переконаний, що в наступному році Україна опиниться на найближчій відстані до підписання Асоціації з ЄС. Єлісєєв також зазначив, що для нього стало загадкою, чому Верховна Рада України не «благословила» спрощення віз.

У Раді зареєстрували скасування скандального мовного закону

Скандальний закон запропонував скасувати депутат від "Батьківщини" Микола Катеринчук.

Путін заборонив американцям усиновляти дітей з Росії

Президент Росії Володимир Путін підписав "закон Діми Яковлєва", тим самим залишивши 52 російських дітей без сімей в Америці.

Патріарх Кирил просить священиків не «муляти очі» мерседесами

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил закликав священиків відмовитися від дорогих машин, щоб не провокувати негативну суспільну дискусію і не дискредитувати духовенство.

Шкіль ще думає, чи просити політичного притулку в Чехії

Колишній народний депутат після Нового року визначиться, чи просити політичний притулок у Чехії.

Астрологи обіцяють українцям вдалий рік

2013 стане для українців переломним, прогнозують астрологи. А медики, у свою чергу, закликають співгромадян у новорічні свята не переїдати і не пускатися берега.

Азаров уявляє собі, де межа компромісу з МВФ

Прем'єр-міністр визнає, що Україні нелегко буде обійтися без кредитів Міжнародного валютного фонду, проте країна не буде брати кредити на неприйнятних умовах.

США сподіваються, що Тимошенко до 2015-го вже випустять

Джон Теффт сподівається, що екс-прем'єра випустять з в'язниці до наступних президентських виборів.

Суд оголосить вирок Пукачу через місяць

Вирок екс-генералу зачитають на відкритому засіданні 29 січня 2013 року. Вдова Гонгадзе підозрює, що суд поспішає, щоб не «докопуватися» до замовників.