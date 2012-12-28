Шкіль ще думає, чи просити політичного притулку в Чехії

Колишній народний депутат від партії «Батьківщина» Андрій Шкіль після Нового року визначиться, чи проситиме політичного притулку в Чехії.

Про це він сказав в інтерв’ю ”Українській правді”.

А.Шкіль виїхав до Праги незадовго до того, як добігла кінця його остання депутатська каденція, нагадує видання.

”Рішення буде прийматися мною десь після нового року. Все залежатиме від ситуації в Україні. Хоча те, що я спостерігаю зараз, на надмірний оптимізм не налаштовує”, - сказав А.Шкіль.

”Я нещодавно вже казав про те, що якщо нинішня Верховна Рада пропрацює бодай один день, якщо депутати приймуть присягу, тоді все піде по ”накатаному” і сподіватися змін у найближчі п’ять років буде не варто…”, - зауважив він.

За словами А.Шкіля, він отримав від заступника генерального прокурора Рената Кузьміна листа про те, що строки давності у справі за фактом організації масових безпорядків у березні 2001 року минули, але закрити її може лише суд, а не Генпрокуратура.

”Це юридична казуїстика, в яку нема сенсу заглиблюватися. Скажу простіше: навіть закриття моєї справи у зв’язку із закінченням термінів давності не зняло б проблему», - переконаний екс-депутат.

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”Мої громадянські права не були б відновлені. Я б так і лишився з тавром злочинця. Це аж ніяк не є реабілітацією та виправленням помилок. І це не той формат, на який я міг би пристати”, - заявив А.Шкіль.

Він повідомив, що спілкувався з одним з лідерів «Батьківщини», керівником центрального виборчого штабу партії Олександром Турчиновим після формування виборчого списку партії і до того. За словами А.Шкіля, О.Турчинов знав про справу, але наполіг, щоб він був у списку під номером 87.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня з’явилася інформація, що А.Шкіль, який не потрапив до парламенту сьомого скликання і таким чином позбувся депутатської недоторканності, виїхав до Чехії і не виключає, що проситиме політичного притулку.

«Все залежить від України. Якщо події будуть розвиватися так, як вони розвиваються, то я не виключаю такої можливості», - сказав він ZN.ua у відповідь на питання про політичний притулок.

При цьому А.Шкіль зазначив, що політичні переслідування щодо нього ніколи не припинялися, а справу про події 9 березня 2001 року біля Адміністрації Президента під час акції «Україна без Кучми» досі не закрито.

19 грудня в МВС України заявили, що стосовно А.Шкіля немає кримінального переслідування.

В Управлінні зв’язків з громадськістю МВС зазначили, що «проти А.Шкіля за фактом організації масових безпорядків у березні 2001 року було порушено кримінальну справу, а його самого взято під варту. Після обрання у 2002 році фігуранта нардепом запобіжний захід стосовно нього скасовано, а матеріали кримінальної справи виділено в окреме провадження. У жовтні 2012 року кримінальну справу було перекваліфіковано та направлено на подальше розслідування. Згодом досудове слідство у справі зупинено у зв’язку із закінченням строків давності (10 років)».

«На сьогодні А.Шкіль до кримінальної відповідальності у цій кримінальній справі не притягується та після її прийняття до провадження Печерським РУГУМВС України в м. Києві до органів внутрішніх справ не викликався», - повідомляло МВС.