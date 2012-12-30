В УДАРі запевняють, що опозиція не допустить приєднання до Митного союзу

Про це заявив народний депутат фракції «УДАР» Ростислав Павленко в ефірі телеканалу «Ера», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Парламент повинен не допустити різкої зміни зовнішньополітичного курсу країни. У законі, ухваленому парламентом минулого скликання, чітко записано, що вибором і метою України є європейська інтеграція. Тому приєднання до Митного союзу суперечить національному законодавству», - зазначив депутат.

«Опозиційні сили робитимуть усе для того, щоб не допустити ратифікації документів про інтеграцію до Митного союзу», - наголосив Р.Павленко.

Народний депутат нагадав, що у лютому 2013 року відбудеться саміт Україна-ЄС, на якому обговорюватиметься підписання угоди про асоціацію, яка є частиною Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Р.Павленко зауважив, що до лютого у країни є шанс почати зміни у цьому напрямку і ініціювати їх як у виконавчій владі, так і в парламенті.

«Якщо це відбудеться, можна говорити про те, що у лютому будуть зроблені політичні кроки, які наблизять Україну та ЄС до підписання угоди», - наголосив депутат-«ударівець».