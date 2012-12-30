В УДАРі запевняють, що опозиція не допустить приєднання до Митного союзу
Опозиційні сили робитимуть усе для того, щоб не допустити ратифікації документів про інтеграцію України до Митного союзу.
Про це заявив народний депутат фракції «УДАР» Ростислав Павленко в ефірі телеканалу «Ера», повідомили УНІАН у прес-службі партії.
«Парламент повинен не допустити різкої зміни зовнішньополітичного курсу країни. У законі, ухваленому парламентом минулого скликання, чітко записано, що вибором і метою України є європейська інтеграція. Тому приєднання до Митного союзу суперечить національному законодавству», - зазначив депутат.
«Опозиційні сили робитимуть усе для того, щоб не допустити ратифікації документів про інтеграцію до Митного союзу», - наголосив Р.Павленко.
Народний депутат нагадав, що у лютому 2013 року відбудеться саміт Україна-ЄС, на якому обговорюватиметься підписання угоди про асоціацію, яка є частиною Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
Р.Павленко зауважив, що до лютого у країни є шанс почати зміни у цьому напрямку і ініціювати їх як у виконавчій владі, так і в парламенті.
«Якщо це відбудеться, можна говорити про те, що у лютому будуть зроблені політичні кроки, які наблизять Україну та ЄС до підписання угоди», - наголосив депутат-«ударівець».