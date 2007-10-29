Лукашенко підкинув Путіну ще один інструмент шантажу України

Уряд Білорусі направив Росії офіційну пропозицію побудувати газопровід Ямал–Європа-2 в обхід України. У Росії не поспішають приймати пропозицію Білорусії: у разі введення ЄС нових правил в енергополітиці "Газпром" ризикує втратити контроль над діючим газопроводом Ямал–Європа на території Польщі. Втім, в "Газпромі" пропозицію білоруського уряду можуть використовувати для того, щоб примусити Україну передати свою газотранспортну систему в управління консорціуму.

У п`ятницю міністр енергетики Білорусі Олександр Озєрєц повідомив, що підготовлене звернення до гдави уряду Росії, в якому російській стороні пропонується розглянути проект будівництва другої гілки газопроводу Ямал–Європа. Він підкреслив, що потужність цього газопроводу може бути рівна пропускній спроможності першої гілки газопроводу Nord Stream (27,5 млрд кубометрів) і "у будь-якому випадку він буде дешевшим".

У "Газпромі" заявили "Коммерсант-Украине",що ніяких пропозицій про будівництво Ямал–Європа-2 не одержували. "Для ухвалення позитивного рішення буде потрібно збільшення споживання газу в Польщі, - говорить прес-секретар глави "Газпрому" Сергій Купріянов.– У будь-якому випадку Росія не зможе ухвалити рішення по Ямал–Європі-2 раніше, ніж в 2009 році". У пропозиціях ЄС щодо енергополітики від 19 вересня сказано, що компанії не можуть одночасно контролювати розподільні трубопроводи і продавати газ кінцевим споживачам.

Втім, в "Газпромі" вже знайшли, як використовувати пропозицію Білорусії. "Білоруська пропозиція приведе до зниження транзиту газу через територію України на 10-15 млрд кубометрів. Єдина причина, по якій цей проект може бути неактуальний, – це передача української газотранспортної системи (ГТС) в управління створеному ще в 2001 році консорціуму", - розповіло високопоставлене джерело в компанії. Співбесідник видання підкреслив, що дана позиція буде донесена до українського уряду в ході наступного раунду переговорів про ціну на газ.

Позиція "Газпрому" знаходить підтримку і в країнах Євросоюзу. У четвер в Брюсселі відбулося чергове засідання координаційної групи Європейського Союзу з питань газу. На нього були запрошені представники України і Росії для обговорення питання "подальшої співпраці між ЄС, Україною і Росією щодо постачань і транспортування природного газу в ЄС". В ході засідання єврокомісар з енергетики Андріс Пієбалгс запропонував Україні знов повернутися до питання спільного інвестування в українську ГТС.