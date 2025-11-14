Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 17 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,04/42,07 грн/дол., а євро - 48,99/49,00 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – інші новини

Курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 14 листопада, зріс на 2 копійки і складає 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,20 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,60 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 14 листопада, знизився на 3 копійки і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 49,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: