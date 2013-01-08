Нардепи розповіли, на що їм найчастіше скаржилися українці

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні парламенту.

Зокрема, під час останньої сесії ВР шостого скликання на особистих прийомах громадян головами парламентських комітетів і депутатських фракцій побували 234 відвідувачі, від яких отримано 256 звернень, з яких 213 письмових та 43 усних. Відвідувачів приймальні Верховної Ради України найчастіше турбували проблеми забезпечення законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян. 63 питання (24,5% від їхньої загальної кількості) стосувалися зазначеної тематики. Громадяни продовжували скаржитися на діяльність представників судової влади, зокрема, на порушення норм процесуального права, винесення неправомірних рішень та вироків, на хабарництво, тяганину в судах. Непоодинокими є звернення з приводу корупційних дій працівників правоохоронних органів, фальсифікації ними кримінальних справ, тяганини зі слідством, нарікання на самоусунення працівників прокуратури всіх рівнів від здійснення нагляду за додержанням і належним застосуванням законів, формальне ставлення до виконання своїх службових обов’язків, на відписки та відсутність належного реагування на звернення громадян.

Кількість питань щодо соціального захисту населення становила 20,2% від загальної кількості. Більшість громадян похилого віку зазначали, що держава не повною мірою забезпечує їм належний рівень пенсійного забезпечення, вимагали встановити соціальну справедливість у розмірах пенсій, наголошували на необхідності внесення змін до чинного пенсійного законодавства. Таких звернень надійшло 22, або 42,3% від кількості питань з цієї тематики. Представники незахищених верств населення - 14 (26,9%) - зверталися за наданням матеріальної допомоги, здебільшого на лікування, придбання ліків, продуктів харчування, на навчання дітей, ремонт житла тощо.

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Крім того, часто громадяни зверталися з проблем житлової політики. Серед них переважали звернення щодо забезпечення житлом громадян, які мають право на його одержання (24, або 92,3% від кількості питань з цієї тематики). Відвідувачів також турбували випадки порушення норм містобудування, забудови та реконструкції житла, проблеми будівництва соціального житла для малозабезпечених верств населення, ремонту житлового фонду.

Певна кількість порушених питань стосувалася проблем охорони здоров’я (18, або 7% від загальної кількості питань), аграрної політики і земельних відносин (18, або 7% від їх загальної кількості); фінансової, податкової, митної політики (12, або 4,7% від їх загальної кількості)

На особистих прийомах відвідувачі висловили стурбованість з приводу проблем праці та заробітної плати, у тому числі з питань порушення чинного законодавства при звільненні та поновленні на роботі, призначення та виплати регресу, оплати праці, виплати заборгованості із заробітної плати, діяльності служб зайнятості населення (11, або 4,3% від загальної кількості питань), комунального господарства, державного будівництва, адміністративно-територіального устрою та діяльності органів місцевого самоврядування (по 10, або 3,9% від їх загальної кількості).