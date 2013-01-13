Геращенко пропонує українській владі дорікнути Лаврову за «антисирітський закон»

Про це на своїй сторінці в Facebook написала перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко.

«Аби в представників української влади була мужність і таке почуття як гуманізм, то під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Лавровим вони могли б висловити своє занепокоєння прийняттям цього закону, який втягує дітей у політику, робить їх заручником візової війни з США», - написала І.Геращенко.

При цьому вона наголосила, що російська сторона ніколи не відмовляла собі у задоволенні висловлювати свою позицію щодо тих чи інших ініціатив України, в тому числі законодавчих. Депутат висловила солідарність з усіма росіянами, які вийшли на вулиці Москви і Пітера проти «закону Діми Яковлєва», який забрав шанс на іноземне усиновлення і нормальну медицину для сотень чи навіть тисяч маленьких російських дітей-інвалідів, що живуть у дитячих будинках.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2012 року, президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи дії на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», що серед іншого забороняє усиновлення російських дітей громадянами США. Цей закон прийнятий у відповідь на американський закон, що передбачає введення візових санкцій проти росіян, імовірно відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО. Російські парламентарії назвали свій закон «імені Діми Яковлєва» в пам'ять 2-річного російського хлопчика, загиблого в США через недбалість усиновлювачів.

Сьогодні 13 січня, російська опозиція провела багатотисячну ходу за розпуск Державної Думи РФ і відміну «закону негідників», який забороняє усиновлення російських дітей громадянами США.