У Москві опозиція вивела на вулиці дві колони протестувальників

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, Страсним бульваром російської столиці рухається дві колони. Одну з них очолили Борис Нємцов, Михайло Касьянов і Володимир Рижков. Другу - координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

Присутні скандують «Руки геть від дітей!», «Банду Путіна під суд», «Руки геть від дітей», «Ганьба!», «Це наше місто», «Росія буде вільною», «Путін гірший за ірода», а також тримають у руках плакати із зображенням депутатів і сенаторів, які проголосували за цей закон, на яких великими буквами написано слово «Ганьба».

За інформацією поліції міста Москва, на Страсному бульварі зібралося близько 7 тисяч людей, за даними організаторів, - у декілька разів більше. З повітря порядок на акції почав контролювати вертоліт.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2012 року, президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який з-поміж іншого забороняє усиновлення російських дітей громадянами США. Цей закон прийнято як відповідь на американський закон, який передбачає введення візових санкцій проти росіян, за припущенням, відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО. Російські парламентарії назвали свій закон «імені Діми Яковлєва» в пам'ять 2-річного російського хлопчика, який загинув у США через недбальство усиновлювачів.