Томенко: влада прагне контролювати Київ до президентських виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко заявив під час брифінгу.

“Зараз у владі йде дискусія про те, як сформувати більшість у Київраді. Я не здивуюся, якщо виникне ідея скоротити кількість депутатів зі 120 до 90 і проводити вибори виключно у мажоритарних округах”, - сказав М.Томенко.

Він зауважив, що, на думку влади, в разі програшу на виборах мера це дасть можливість мати свого голову КМДА та більшість у Київраді і таким чином контролювати Київ напередодні президентських виборів 2015 року.

Говорячи про можливу дату проведення виборів мера Києва та Київради, М.Томенко зазначив, що зараз це дуже складно прогнозувати. “Але існує теоретична можливість, що ці вибори відбудуться наприкінці травня - початку червня”, - сказав він.

За словами М.Томенка, три опозиційні сили мають висунути єдиного кандидата на посаду мера, узгоджених кандидатів у депутати Київради за мажоритарними округами, а за партійними списками йти трьома окремими колонами. “Це буде ганьбою, якщо опозиція не висуне єдиного кандидата на посаду мера”, - сказав він.