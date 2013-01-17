Дніпропетровський правозахисник просить політичного притулку в Росії

Про це повідомили УНІАН в прокуратурі Дніпропетровської області.

Зокрема, як зазначається, 14 січня в регіональних ЗМІ було розміщено повідомлення, в якому голова дніпропетровскої обласної дитячої правозахисної організації заявив, що під час лікування в обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова на його життя було вчинено замах. За даним фактом прокуратурою Дніпропетровська відкрито кримінальне провадження.

«Відомості про скоєння зазначеного правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 15 та ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Досудове розслідування доручено Жовтневому районному відділу міліції Дніпропетровська», - наголошується в повідомленні прокуратури Дніпропетровської області.

Як повідомляли ЗМІ, 14 січня керівник Дніпропетровської обласної правозахисної організації «Допоможемо дітям» Микола Кожушко заявив про скоєння замаху на його життя. М.Кожушко підозрює, що замах на нього міг замовити кримінальний авторитет, причетний до викритої ним афери з перепродажем квартир, призначених для дітей-сиріт.

Нині правозахисник перебуває у Росії.

«Я спрямував листа президенту Російської Федерації, аби він надав мені політичний притулок у Російській Федерації. Зараз у мене статус такий: три місяці я можу перебувати в Росії як громадянин України», – повідомив М.Кожушко в інтерв'ю Радіо Свобода.

Раніше Микола Кожушко вдався до голодування проти недотримання прав дітей та сімей з дітьми в регіоні. У Дніпропетровській міськраді тоді заявили, що в місті не зафіксовано таких фактів.