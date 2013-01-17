Янукович жорстко розкритикував ситуацію зі «швидкою допомогою»

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ, Президент звернувся до прем’єр-міністра України Миколи Азарова, віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка та міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової з вимогою навести порядок у цій сфері.

“У мене є надія, Костянтин Іванович (Грищенко — УНІАН), що ви свіжим оком побачите той безлад, який є в системі охорони здоров’я, неприпустима дискредитація реформ діями посадовців, які сьогодні не виконують закон, а роблять все навпаки”, - сказав Президент.

Він зауважив, що є неприпустимим той факт, що минулого року відповідальні посадовці не готувалися до набуття чинності з 1 січня 2013 року нового законодавства, в тому числі і щодо роботи швидкої допомоги.

“Чому люди страждають через недбалість чиновників?” - запитав В.Янукович, зауваживши, що з початку січня Адміністрацію Президента “закидали листами” зі скаргами з цього приводу.

За словами Президента, він не розуміє, що це за реформа, коли ситуація не покращується, а погіршується.

Він наголосив, що чекає від М.Азарова висновків щодо роботи губернаторів, голів райадміністрацій, працівників системи охорони здоров’я, в тому числі й МОЗ, які займались запровадження медичної реформи.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні набув чинності закон «Про екстрену медичну допомогу».

Законом визначено, що бригада екстреної медичної допомоги - це оснащена спеціалізованим санітарним транспортом мобільна структурно-функціональна одиниця, яка у цілодобовому режимі надає екстрену медичну допомогу на місці події чи під час перевезення людини у невідкладному стані до закладу охорони здоров’я. Виклик її здійснюється за номером 103 або 112.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах казначейства та банках, печатку та бланк із своїм найменуванням. Центр забезпечує, зокрема, прийняття викликів екстреної медичної допомоги; формування, оброблення та передачу інформації про виклики екстреної медичної допомоги; координацію дій бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги.

Законом передбачено, що відділення екстреної меддопомоги є структурним підрозділом багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, в якому у цілодобовому режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги пацієнтам, доставленим бригадами екстреної медичної допомоги чи іншими особами, а також пацієнтам, які звернулися за наданням такої допомоги чи іншої невідкладної медичної допомоги особисто.

15 січня керівник Національного проекту «Вчасна допомога» Олексій Навроцький повідомив, що цього року впроваджуватиметься другий етап проекту «Вчасна допомога», яким передбачено створення центрів обробки даних та підключення до них 18 створених регіональних оперативно-диспетчерських центрів. О.Навроцький висловив переконання, що на сьогодні бригадам екстреної медичної допомоги в Україні дуже не вистачає технічного та технологічного супроводу.