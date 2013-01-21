Лутковська приїхала подивитися на умови Тимошенко

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в ЦКЛ «Укрзалізниці».

За даними джерела, В.Лутковська провела зустріч із головним лікарем ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайлом Афанасьєвим.

Водночас співрозмовник агентства не зміг сказати, чи В.Лутковська планує зустрічатися з екс-прем’єром.

Як повідомив у своєму Facebook Арсеній Аваков, Валерія Лутковська провела зустріч і з ним.

"Провів з нею (Лутковською - УНІАН) зустріч. Чітко виклав, що ми вимагаємо змінити в умовах утримання Тимошенко. Сподіваюся, був почутий", - написав Аваков.

У прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» кореспондентові УНІАН повідомили, що сьогодні до Ю.Тимошенко також прибула її донька Євгенія Тимошенко.