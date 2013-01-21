Лутковська приїхала подивитися на умови Тимошенко
12:56, 21 січня 2013Політика
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До Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, прибула Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Валерія Лутковська.
Лутковська приїхала розібратися в ситуації Тимошенко
Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в ЦКЛ «Укрзалізниці».
За даними джерела, В.Лутковська провела зустріч із головним лікарем ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайлом Афанасьєвим.
Водночас співрозмовник агентства не зміг сказати, чи В.Лутковська планує зустрічатися з екс-прем’єром.
Як повідомив у своєму Facebook Арсеній Аваков, Валерія Лутковська провела зустріч і з ним.
"Провів з нею (Лутковською - УНІАН) зустріч. Чітко виклав, що ми вимагаємо змінити в умовах утримання Тимошенко. Сподіваюся, був почутий", - написав Аваков.
У прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» кореспондентові УНІАН повідомили, що сьогодні до Ю.Тимошенко також прибула її донька Євгенія Тимошенко.
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