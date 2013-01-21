Затриманого за хабар заступника мера Красного Луча відпустили під заставу

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар прокуратури Луганської області Ігор Нігиєвич.

За його словами, заставу у розмірі 32 тис. грн було внесено 18 січня і С.Лук’яненка було звільнено з-під варти. На сьогодні прокуратура області вивчає питання про подачу апеляції на дане рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня співробітники УБОЗ спільно з працівниками прокуратури затримали заступника мера Красного Луча на робочому місці під час отримання хабара у розмірі 10 тис. грн від приватного підприємця за видачу дозволу на перевезення великогабаритного автотранспортного засобу. Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара). Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління МВС України в Луганській області.

Ленінський районний суд Луганська 18 січня визначив затриманому запобіжний захід - утримання під вартою.