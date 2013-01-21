Екс-дружина Власенка: Він забагато собі дозволяє, звалюючи все на політичні репресії

Про це вона сказала "Українській правді", коментуючи заяву Власенка.

"Він занадто широко трактує депутатську недоторканність, дозволяючи собі робити все, що йому захочеться й при цьому нахабно звалювати відповідальність на політичні репресії", - заявила Окунська.

"Я аполітична. Моя політика - це мої діти, права яких порушені в повному обсязі", - заявила Окунська.

"Я, як мати буду захищати своїх дітей до останнього. Кожен з них прямо або побічно постраждав від нардепа. Повірте, я не зупинюся", - заявила вона.

"Всі ці роки я намагалася домогтися справедливості, але поки Юлія Володимирівна була при владі й прикривала протизаконні дії свого юриста, переді мною закривалися всі двері, я одержувала відмови, а всі документи з міліції зникали", - заявила Окунська.

"Я завжди говорила, що чоловік, який підняв руку на жінку, повинен відповідати за законом. Причиною нашого розлучення стало перше із чотирьох побиттів, і я привселюдно озвучила причину того, що пішла від Власенка. Я всього лише вимагаю покарання за законом", - сказала вона.

Вона також зазначила, що Власенко, програвши їй "абсолютно всі позови, ініційовані ним самим, не побіг до Європейського суду, захищати свої "порушені права".

"Чому? Адже, на його думку, він правий за законом, а влада "не дає йому життя". Нехай їде й доводить, що "влада допомогла" його колишній дружині відсудити у нього половину будинку, половину Лексуса, аліменти на дочку 2 200 гривень щомісяця й дозвіл на виїзд закордон (для дочки). Нехай їде!" - заявила вона.

Окунська зазначила, що поки не одержала гроші, про виплату яких заявив Власенко.

"Гроші за половину Лексуса, придбаного в шлюбі, за рішенням суду я ще не одержала... Це компенсація за відсуджені мною пів Лексуса, придбаного в шлюбі", - сказала Окунська.

"Йому потрібно віддати належну за законом мою половину нашого спільного будинку, повернути не його речі й документи з відібраної в мене машини й відповісти за законом за те, що неодноразово бив мене в присутності свідків і дітей", - додала вона.

"Нехай поверне мої речі й права, і буде для нього одною проблемою менше", - сказала вона.