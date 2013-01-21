«УДАР» вимагатиме повної зміни влади, якщо зірветься підписання Угоди з ЄС

Якщо останні події в Україні перешкодять підписанню Угоди про асоціацію з ЄС, в партії “УДАР Віталія Кличка” не бачать іншого виходу, як вимагати повної зміни влади в державі - проведення дострокових парламентських і президентських виборів вже цього року.

Про це йдеться в заяві “УДАРу”, розповсюдженій прес-службою політсили.

У партії наполягають, що парламент якомога швидше повинен зібратися на позачергову сесію і розглянути ситуацію з дотриманням прав політичних ув’язнених, зокрема Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, та дати оцінку діям правоохоронних органів щодо депутатів від опозиції.

“За те, що відбувається сьогодні в правовому полі, мають відповісти керівники правоохоронних органів країни”, - йдеться в заяві партії “УДАР”.

“УДАР” також вимагає звіту в парламенті генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та голови СБУ Олександра Якименка щодо резонансних подій останніх днів, зокрема, і повідомлення у підозрі Ю.Тимошенко у справі про вбивство Євгена Щербаня. “УДАР” на сесії ставитиме питання про політичну відповідальність керівників правоохоронних органів країни.

Партія “УДАР” звертається до Президента Віктора Януковича з вимогою припинити демонстративне нехтування правами громадян і думкою європейської спільноти, маніпуляції громадською думкою та відверте залякування політиків і усіх українців.

“Напередодні саміту Україна - ЄС українська влада розвіює останні ілюзії європейських колег і цинічно демонструє, що не збирається виконувати своїх зобов’язань. Правоохоронна система в Україні перетворюється на суцільні “маски-шоу”, з політичних ув’язнених намагаються зробити вбивць, а громадян зневажають і залякують”, - підкреслив заступник голови партії “УДАР” Віталій Ковальчук.