Прихильники підтримали Тимошенко живим ланцюгом на мосту (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, з 8-ї години ранку учасники акції вишукалися на мосту, тримаючи у руках величезні літери «Юлі - волю! Україні - волю!», державні прапори та партійну символіку.

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У «Батьківщині» зауважили, що живий ланцюг був утворений на знак підтримки лідера партії Юлії Тимошенко, а також через солідарність з діями Ю.Тимошенко.

«Цей ланцюг – це символічне єднання всіх однодумців-патріотів, готових стати на захист своєї Батьківщини та свого лідера від банди політичних терористів», - наголосили організатори акції.

«Ми пишаємося нашим лідером та її силою не коритися моральним і фізичним знущанням, її силі на відсіч жорстокості і брутальності у так званих «обставинах», її стійкістю перебувати у нелюдських умовах утримання. У серці кожної людини, яка стоїть тут сьогодні, живе Юля та велика віра у нашу спільну перемогу», - заявив під час акції голова київської «Батьківщини», народний депутат Юрій Одарченко.

На мосту посеред Дніпра була з’єднана мапа - пазл України. Дві її частини символічно були поєднані опозиціонерами з різних сторін мосту.

Всього участь в акції взяли понад тисяча осіб.