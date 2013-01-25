Політолог: наступний глава держави може посадити нинішніх

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір” Сергій Таран.

За його словами, нинішній Президент постане перед вибором - “або Янукович залишиться вічним Президентом, або в нього все заберуть і він буде у в'язниці”. “Тому що, по великому рахунку, будь-який Президент, який прийде після Януковича, для свого політичного іміджу в першу чергу покаже, що все, що відбувалося до нього, було неправильно”, - пояснив експерт.

У свою чергу, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій Гарань сказав, що можливим є ще й третій варіант для В.Януковича – поїхати з України.

За його словами, саме В.Янукович відкрив “ящик Пандори”, розпочавши політичні переслідування.

Як додав О.Гарань, новий лідер держави може розпочати переслідування нинішніх представників влади, і такі справи “не будуть шиті білими нитками”.