Політолог: Янукович міг би поставити на Порошенка, але це трохи наївно

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір” Сергій Таран висловив на прес-конференції.

Він зазначив, що «мінус» П.Порошенка в тому, що у нього немає власної фракції в парламенті та політичної партії. Експерт наголосив, що для П.Порошенка посада мера Києва “була б серйозною заявкою, щоб стати політиком загальнонаціонального масштабу”.

Водночас С.Таран висловив думку, що П.Порошенко має значну перевагу в тому, що багато олігархів готові підтримати його і не тільки на посаду мера, а й на президентських виборах.

“Дуже багатому серед олігархічних кіл буде простіше домовитись про підтримку Порошенка на наступних президентських виборах, бо він не такий контраверсійний”, - зауважив експерт.

Крім того, на переконання С.Тарана, якби сам В.Янукович поставив на П.Порошенка на президентських виборах, то той би мав шанс їх виграти.

При цьому експерт додав: “Трохи наївно на це сподіватися, бо Янукович думає іншими категоріями, і в нього більш раціональна логіка”.

“Думаю, що Порошенко спробує не лише стати мером, а й спробує стати точкою консолідації між тими олігархічними кланами, які вже зараз невдоволені Януковичем через перерозподіл власності, і ці олігархічні кола теоретично можуть поставити на Порошенка в 2015 році (на президентських виборах — УНІАН)”, - підкреслив С.Таран.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив висунення єдиного опозиційного кандидата на посаду мера столиці, зокрема лідера партії «УДАР» Віталія Кличка, С.Таран висловив думку, що опозиційні партії мають діяти разом на виборах у столиці. “Було б правильно йти з єдиним списком (узгоджених кандидатів у депутати міської ради — УНІАН) і єдиним кандидатом в мери”, - сказав експерт.

За його словами, для опозиції стане “серйозним викликом, тестом” досягнення домовленості щодо єдиного кандидата у мери.

Разом з тим С.Таран висловив сумнів у тому, що В.Кличко погодиться балотуватися на посаду мера Києва. На його думку, для В.Кличка важливо розуміти, щоб мер мав серйозні повноваження, бо інакше ця посада буде «іграшковою».

Він не виключив, що влада може піти на те, щоб внести зміни до закону про столицю, надавши меру Києва мінімальні повноваження, аби ця посада не була стартовою для кандидата на пост Президента.

“Я не думаю, що для Кличка буде цікаво йти на ту посаду, яка мало що значить”, - підкреслив С.Таран.